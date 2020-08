PILDID JA VIDEO ⟩ Berliinis nudisti sülearvuti varastanud metssiga võib oodata karm saatus

Aadamaülikonnas mees hakkas temalt koti varastanud metslooma taga ajama ja sündmuskohal olnud Adele Landauer tegi juhtumist fotod, postitades need sotsiaalmeediasse, kus need kohe levima hakkasid, teatab thelocal.de.

Brandenburgi liidumaa metsaameti esindaja Marc Franusch sõnas, et oktoobris algab jahihooaeg ja siis tohib küttida ka metssigasid. Ta lisas, et praegu ei tohi metssigu veel küttida, kuid nad hoiavad Berliinis asuva Teufelssee järve juures elavatel metssigadel silma peal, sest see on koht, kus inimeste ja metsloomade teed ristuvad.