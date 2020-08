Saksamaal viis neljajalgne varas minema üle saja jalatsi

2013. aasta augustis kirjutas The Guardian Londoni mehe pidevast võitlusest rebastega, kes terroriseerisid tema õue ja varastasid tema jalatseid.

Kuid kõik need reinuvaderid kahvatuvad ühe 2009. aastal Saksamaal Foehreni linnas vahele jäänud rebase kõrval.

Nimelt leidsid metsatöölised toona rebaseuru, kus oli üle 120 varastatud jaltsi.

Soov olla hea vanem

Aga miks kõik need rebased inimeste jalatseid varastavad? Kas tegemist on rebaste rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooniga, mis on täielikult keskendunud jalatsite näppamisele? Või on rebastel haisevate kingade osas lihtsalt mõni imelik kiiks, millest on tegelikult parem mitte teada?

Tegelikult on asi lihtsalt selles, et rebastele meeldib jalatseid närida üsna samal põhjusel, miks koertelegi. Neile lihtsalt meeldib, kuidas jalatsid lõhnavad ja maitsevad.

Paljud kingad sisaldavad nahka, mida on rebastel lihtne närida. Samuti ei tohiks alahinnata kingadesse kogunenud jalgadelt erituvat higi.

Rebased armastavad mängida, eriti asjadega, mis lõhnavad hästi. Vanad kingad, koerte närimisasjad, pallid ja aiakindad on nende lemmikkaup, selgitas BBC Wildlife.

Näritavate asjade varastamisele kalduvad aga eriti need rebased, kellel on hiljuti sündinud või on peagi sündimas pesakond.

Nad proovivad olla lihtsalt head vanemad ja tuua oma järglastele mänguasju.

«Rebased võisid rajada urgu selleks, et hakkasid sigima ja kogusid sandaale oma instinktidest lähtuvalt, mis ajab nad toitu ja muid asju varuma,» kommenteeris Kyoto loomaaia juhataja Naoki Yamashita 2018. aasta Jaapani juhtumit.

Sama teooriaga nõustub ka 2009. aastal suurt kingakadumist uurinud Saksamaa politseinik.

«Tundub, et reinuvader varastas need selleks, et tema kutsikatel oleks millegagi mängida,» rääkis politseinik toona Reutersile.