Legendaarne raadiohääl Allan Roosileht pani ameti maha: katki ei ole küll mitte midagi

Puhkuselt üheks saateks naasnud Roosileht teatas 17. augustil raadioeetris Hommikuprogrammi viimase tunni alguses, et paneb ameti maha. «Täna on minu viimane päev Star FMi Hommikuprogrammis tööd teha,» teatas Roosileht.

Roosileht meenutas lühidalt ka oma Hommikuprogrammi karjääri, mis sai alguse 2005. aastal. «Olen eetris olnud 15 aastat ja inimesed muidugi tahavad teada, mis on põhjuseks, miks ma nüüd enam ei taha. [...] Üks põhjus on see, et ma tahtsin terve suve puhata ja siit edasi minu puhkus jätkub ikka tõusvas joones,» lisas Roosileht rõõmsalt.

«Teine põhjus on muidugi see väsimus, mis on nende 15 aastaga tekkinud. Kolmas põhjus võib-olla on ka see koroonakriisi aeg, mis oli pingeline ja pingutust nõudev aeg,» avaldas Roosileht kuulajatele.

Roosileht tänas kolleege ja kogu maja seltskonda ning lohutas oma fänne ning kuulajaid. «Aga see ei tähenda, et kallid kuulajad, ma teid kuidagi maha jätan või teile selja pööran,» lohutas ta. «Me kohtume teiega kõikjal, igal pool. Iga päev Eestimaa erinevates kohtades.»

«Aga ma arvan, et siin katki ei ole küll mitte midagi vaid minu jaoks ja minu tervise jaoks on see niisugune rõõmupäev ja väga lahe päev,» lisas Roosileht lõpetuseks.

«Täname Allanit kõigi nende värvikate aastate eest, mil ta on olnud raadio Star FM Hommikuprogrammi südameks. Teda armastatakse tänu ta elurõõmule, laiale silmaringile ja sütitavale positiivsusele. Tema kaunis eesti keel ning suurepärane eneseväljendusoskus on samuti vaid ülivõrdeid väärt,» ütles Star FM programmijuht Allan Vinogradov.

«Meil kõigil on, mida meenutada, sest Allan on olnud paljude põnevate ideede taga ja eriliste ettevõtmiste hing. Suur aitäh talle selle eest!» tänas teda ka TV3 tegevjuht Signe Suur.