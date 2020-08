Halastamatud varganäod: hinnaliselt autolt eemaldati isegi rool

«Sarnaselt lainetena käivate põllutöömasinate GPS-seadmete vargustele, on üldjuhul ka kallitelt sõiduautodelt osade varastamised (või siis terve auto ärandamised) n-ö tellimustööd. Enamasti on pätid pärit välismaalt, näiteks Lätist või Leedust, ning siia tullakse otsima konkreetseid autosid või nende varuosi,» selgitas Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt.

«Paraku ei ole kindlat rohtu selliste rüüstamiste vastu. Võimalusel tuleks hoida sõidukit garaažis, aga ilmselt kõige efektiivsem on inimeste tähelepanelikkus,» lausus Kivirüüt. «Päris mitmeid varguseid on aidanud ära hoida hea läbisaamine naabritega, kes on tähelepanelikud näiteks selles osas, kui naabruskonnas on ringi liikumas mõni võõramaise numbrimärgiga kahtlane sõiduk.»