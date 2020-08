Juutuuber Victoria Villig müüb koos peikaga silmapaistvat autot

Juutuuber Victoria Villig avaldas eile oma fännidele, et on müüki pannud oma rohelise Renault Clio. Instagrami-lugudes mainis Villig, et pani auto müüki kallima abiga ning kirjeldas oma autot järgmiselt: «Väga ökonoomne. Ideaalses korras.»

Auto24.ee portaalis olevas kuulutuses on kirjas, et 2010. aastal uue autona soetatud Renault on korralik ning silmapaistev. «Auto on peres teise autona ning ei leia igapäevaselt enam kasutust,» põhjendatakse müügikuulutuses.