MILLINE MUUTUS! ⟩ Märkimisväärselt kaalu kaotanud Rebel Wilsonit ei tunne värskelt pildilt äragi

Möödunud laupäeval lõi armastatud näitleja end lille, et tähistada lähedaste sõprade paariminekut. Wilson kandis tähtsal päeval imeilusat kollast kleiti, mis sobis tublisti kaalu kaotanud naisele nagu valatult.

«Aasta kuumim päev,» kirjutas näitleja Instagrami lisatud pildi juurde. Ja kuigi Wilsoni kaalulangetusteekond on veel pooleli, jääb kohe silma, et naise nägu on viimaste aastatega võrreldes oluliselt peenem.