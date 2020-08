ÕUDUSTE PIDU ⟩ USAs muutus teismelise sünnipäev veriseks tulistamiseks, milles hukkus 8-aastane laps

62-aastane Willie Walker rääkis, et tema 15-aastane lapselaps pidas reede õhtul maja tagahoovis sünnipäevapidu, kui tulistamine algas.

Walker, kes on 32 aastat seal elanud elanud, oli tulistamise ajal majas.

Walkeri sõnul ta surma saanud tüdrukut ei tundnud, kuid ühe naabri sõnul, kes on seal alates 1973. aastast elanud, elas tüdruk kõrvalkvartalis.

Akron politseiosakond ütles hiljem, et tegemist oli 8-aastase Mikayla Pickettiga .

«Ma ei tea, mitu kesta nad võtsid,» ütles ta ja lisas, et neid oli palju.

«Ma kuulsin, et ma ei tea, mitu lasku,» sõnas väljaandega rääkinud naabrinaine, kes ei soovinud oma nime avaldada.

Naine lisas, et tema poja kodus, kes elab kõrvalmajas, olid mõned aknad puruks lastud.

Naaber lisas, et arvestades seda, kui palju laske ta kuulis, arvas ta lõpuks aknast välja vaadates, et leiab eest laibamere.

«Need poisid on aru kaotanud,» sõnas naine.

«Kellelgi pole ka piisavalt aru, et seda neile öelda. See on lihtsalt kurb ja inimesed kardavad neid. Ja seda ka põhjusega, sest neid lihtsalt ei huvita, mida neile räägitakse,» kommenteeris naaber.