Põhjakorealased said käsu anda lemmikloomadena peetavad koerad lihatööstusele

Koerad antakse lihatööstusele, restoranidele ja kõige viletsamad neist lähevad loomaaedade loomadele söögiks, teatab theguardian.com.

Alates juulist kehtib Põhja-Koreas uus seadus, mis keelab koerte lemmikloomana pidamise.

Kim Jong-un esines üks kuu tagasi televisioonis rahvale öeldes, et koerte pidamine lemmikloomadena on kapitalistliku allakäigu sümbol ja lemmikuna peetavad koerad on tegelikult lihaallikad.

Diktaator Kimi arvates on koeri lemmikuna pidavad põhjakorealased väikekodanliku ideoloogia lummuses ja ajupestud.

«Võimuesindajad on teinud kindlaks kodud, kus koeri peetakse lemmikutena. Kui inimesed ei anna vabatahtlikult koeri ära, siis võetakse loomad ära jõuga. Nii või teisiti saab neist toit,» teatas Põhja-Korea meedia.

Koeraliharoog Põhja-Korea Pyongyangi ühes restoranis FOTO: Lee Jae Won/Reuters/Scanpix

Korea poolsaarel on koeraliha sajandeid delikatessiks peetud. Kuigi sellest on vähemalt Lõuna-Koreas hakatud loobuma, on siiski veel koeraliha sööjaid. Arvatakse, et Lõuna-Koreas süüaks aastas ära umbes üks miljon koera.

Põhja-Koreas on pideva toidukriisi tõttu kogu aeg koeri söödud, kuid varem ei ole rahvalt nende lemmikuid ära võetud. Pyongyangis on kümneid koeraliharestorane, lisaks teeb lihatööstus koeralihast tooteid. On ka koerafarme, kus neid koeri liha eesmärgil kasvatatakse.

Põhja-Korea koerafarmi koerad FOTO: LEE JAE-WON/REUTERS/Scanpix

Korea poolsaarel on koeralihatoidud populaarsed eriti suveperioodil, mil on kuum ja niiske. Arvatakse, et teatud maitseainetega koeralihasupp jahutab, annab energiat ja teeb vastupidavaks.

Talvisel ajal süüakse samuti koeraliha, kuid siis eelkõige vürtsika supina või praelihana juurviljade juurde. Soe toit tõstab kehatemperatuuri ja aitab külmaga võidelda.

Lõuna-Korea meedia teatel on põhjakorealased nördinud riigi käsust anda lemmikkoerad ära, kuid vastuhakkamine ei tule kõne allagi, sest siis võidakse saata sunnitöölaagrisse.

Põhja-Koreas sai koerapidamine tuule tiibadesse 1989, kui see riik tahtis oma mainet maailma silmis parandada. Et näidata jõukust, hakkasid selle riigis tandardite järgi rikkad linnapered koeri pidama ja nendega jalutamas käima. Koertepidamist propageeriti ka propagandatelesaadetes.

Ei ole teada, kas Põhja-Korea liidril Kim Jong-unil on koeri, kuid ta kinkis 2018 Lõuna-Korea presidendile Moon Jae-inile kahe Korea suhete paranemise sümbolina kaks koera.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in (paremal) ja esileedi Kim Jung-sook koos ühe koeraga, mille nad said Põhja-Korea liidrilt Kim Jong-unilt kingituseks. Pildil on ka kutsikad, kes sündisid pärast emakorea kinkimist FOTO: CHEONG WA DAE PRESS / HANDOUT/EPA/Scanpix

ÜRO hiljutise raporti kohaselt kannatab Põhja-Korea 25,5 miljonist inimestest 60 protsenti nälga.

Selle kinnise riigi tuumakatsetuste tõttu on lääs kehtestanud miteid piiranguid, mille tõttu ei saa Põhja-Korea paljusid toiduaineid ja humanitaarabi sisse vedada.

Põhja-Koreas muutus olukord veelgi halvemaks koroonakriisi tõttu, kuna viiruse tõttu tuli piir Hiinaga sulgeda. Hiina on Põhja-Korea pikaajaline kaubanduspartner ja sealt tuleb põhiline toit põhjakorealastele.

Enne koroonapuhangut oli Põhja-Koreas mitu looduskatastroofi, mis kahandasid saaki. Ka sel suvel on olnud seal paduvihmasid ja üleujutusi, mille tõttu on osad põllud vee alla jäänud.

Kim teatas möödunud nädalal, et Põhja-Korea ei võta välisabi vastu, kuna sellega võib koroonaviirus riiki jõuda ja epideemia tekitada. Põhja-Korea on teatanud seni ühest nakatumise kahtlusest. Tegemist oli aastaid tagasi Lõuna-Koreast Põhja-Koreasse läinud mehega, kes nüüd põgenes sünniriiki tagasi, kuna Lõuna-Koreas kahtlustati teda vägistamises.