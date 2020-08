PILDID JA VIDEO ⟩ NASA teatel hakkas Marsi helikopter Ingenuity esmakordselt tööle

«Helikopteri tööle hakkamine oli suur samm edasi, ta läbis elektroonilise «testsõidu». Kui kõik läheb plaanikohaselt, siis on meil plaanis teha helikopterile test iga kahe nädala tagant, et teda töökorras hoida,» sõnas NASA reaktiivuuringute labori JPL (Jet Propulsion Laboratory) Marsi helikopteriprogrammi teadlane Tim Canham.

«Kui katselennud kulgevad ilma viperusteta, saab Ingenuity kinnitada, et droonilaadsed lennud on Marsil võimalikud, avades sellega ukse tuleviku uurimismissioonidele,» nentisid NASA esindajad.

NASA Marsi helikopteriprogrammi juht MiMi Aung teatas, et Ingenuity kopter elas käivitamise üle, nädates et saab arvatavalt hakkama ka Marsi karmi keskkonnaga.

«Enne kui saame teha esimese katselennu teisel planeedil, on meil ees palju testkäivitamisi, kuid hetkel on kõik kõige paremas korras,» lisas Aung.

Ingenuity helikopteri kere on kuubikujuline, küljepikkus on 14 sentimeetrit, rootori diameeter on 1,2 meetrit, patareid kaaluvad 273 grammi ja võimsus on 350 vatti.