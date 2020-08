Valgevene toetuseks korraldatakse Tallinnas uus «Balti kett»

23. augustil möödub 31 aastat Balti ketist. See oli Eestis, Lätis ja Leedus korraldatud ühine poliitiline massimeeleavaldus, mille eesmärgiks oli demonstreerida maailmale Baltimaade vabadustahet.

Praegu võitleb vabaduse ja demokraatia eest Valgevene, kus on võimul Euroopa viimaseks diktaatoriks nimetatud Aljaksandr Lukašenka . Järjekordse «valimisvõidu» järel on riigis puhkenud meeleavaldused, millega nõutakse Lukašenkalt võimu loovutamist ja peamise opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja tunnustamist presidendina.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu on nõudnud uute ja vabade valimiste korraldamist. «Pärast massilist valimispettust on Lukašenka kaotanud mandaadi,» kirjutas ta pühapäeval sotsiaalmeedias.

Leedu välisminister Linas Linkevičius nimetas Lukašenkat Valgevene «eelmiseks presidendiks» ning kirjutas sotsiaalmeedias, et üleriigilised protestid tõestavad valimispettust.

Üle-eelmise nädala pühapäeval alanud meeleavalduste käigus on surnud vähemalt kaks inimest ning vahistatud on tuhandeid. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bacheleti teatel on tegemist rahvusvaheliste inimõiguste rikkumisega.