Surmaorus mõõdeti 54,4 kraadi, mis on tõenäoliselt meie planeedi uus soojarekord

USA meteoroloogide sõnul on see tõenäoliselt meie planeedil mõõdetud kõrgetest temperatuuridest kõige kõrgem, teatab afp.com.

USA ilmateenistus teatas, et Surmaoru temperatuuri ei ole veel ametliku rekordina kinnitatud.

Eelmine Surmaoru kuumarekord on 2013. aastast ja siis mõõdeti sellel kõrbealal 54 kraadi sooja.

Californias on praegu kuumalaine, mille tõttu on osariigis kuulutatud välja eriolukord. Mitmel pool on kuumuse tõttu maastikupõlenguid.