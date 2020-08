Uue mehega poseerinud Brigitte Susanne Hunt ajas ekskuti närvi: n***ui mu pruudiga!

Poplaulja Hunt ehk Andrus Muld pani laupäeval üles instapildi, kus poseeris pulmas koos Brigitte Susanne Hundiga. «Puhtatõulised kutsikad on tulemas,» vihjas Muld lõbusale kokkusattumusele, et nii tema artistinimi kui Brigitte perekonnanimi on Hunt.