PILDID JA VIDEO ⟩ Koroonapandeemia alguspunktis Wuhanis toimus suur basseinipidu, kus ei kantud maske

Basseinid olid rahvast täis, kuigi kohalik meedia kirjutas, et veeparki lubati poole vähem inimesi kui tavaliselt.

Wuhani veepark avati juulis pärast seda, kui see oli suletud alates veebruarist.

Rahvusvahelises sotsiaalmeedias on Wuhani veepidu kritiseeritud ja on neid, kelle arvates võib seal puhkeda uus koroonaviiruse kolle.

Hiinas hakati koroonapiiranguid leevendama aprillist ja järkjärgult on avalikud kohad taas lahti.

Hiina idaosas asuv Hubei provints üritab pärast pandeemiat majandust turgutada ja lubab turiste tasuta piirkonnas olevasse 400 vaatamisväärsusse, samas lootes, et turistid kulutavad palju raha ööbimisele, meelelahutusele, söögile, joogile ja suveniiridele.

Hiina võimude teatel on seal koroonaviirus kontrolli all ja uusi nakatunuid on minimaalselt.