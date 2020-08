LÄHISUHTEVÄGIVALD ⟩ Mees vägistas oma naist koroonalukustuse ajal rohkem kui sada korda

Koroonaviiruse tõttu läksid maailmas vahepeal enamus riigid lukku. See tähendas, et inimesed jäid koju. Kuigi enamuse jaoks on kodu turvaline paik, siis on ka neid, kelle jaoks on kodu see koht, mida kardetakse kõige rohkem. Suurbritannias avaldatud uuringust selgus, et politseisse jõudis igas minutis kaks lähisuhtevägivalla teadet.