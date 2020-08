Reformierakonna poliitikut süüdistatakse üürikorteri rüüstamises ja rendi maksmata jätmises

«Hoiatan üürniku Liana Nõgene eest! Ei maksnud korralikult renti, on endiselt üle 3000€ võlgu ja jättis korteri kohutavasse seisu, valetades, et annab ise korteri üle, sai oodatud tema saabumist üle tunni aja. Kui kannatus otsa sai ja telefonile enam ei vastatud, tekkis mõte postkasti kontrollida, kuhu oligi võti jäetud.

Korterisse sisenedes on kohe tunda meeletut oksehaisu, korter on ära lagastatud ega kannata mitte mingisugust kriitikat, pliit ja suur osa mööblist on rikutud.