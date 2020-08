Räppar AG avaldas, kuidas tema oma vaimset tervist hoiab

Vaimne tervis on oluline. Pikad magmata ööd ja peod võivad vahel muutuda kurnavaks. Mina lülitan end kord kuus välja ning lõõgastun erinevates SPA-des üle Eesti. Noortepäeva raames jagab @teeviit noortele erinevaid variante, kuidas oma vaimne tervis korras hoida.🤩 Kuidas hoolitsed sina oma vaimse tervise eest? 🤗 #hoiaennast #vaimnetervis #jagaomalugu

A post shared by AG (@agorissaar) on Aug 17, 2020 at 7:40am PDT