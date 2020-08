Kanada «Epsteini» pojad süüdistavad isa prostituudi palkamises ja enda vägistamises

Kohtudokumentide kohaselt väidavad pojad, et isa tahtis neist prostituudiga voodisse sundides «mehed teha», teatab cbc.ca.

Jõuka mehe vanema poja väite kohaselt vägistas isa kallim ta 2004 Bahamal, kui ta oli vaid 14-aastane. Noorema poja sõnul lasi isa ta prostituudil vägistada 2018 Kanadas, kui ta oli 15-aastane. Kanada seaduse kohaselt tohib seksida alates 16. eluaastast, nooremas eas seksimist peetakse vägistamiseks.

«Tulime endaga juhtunuga avalikkuse ette, et ärgitada neid, kellega sama on juhtunud, samuti seda tegema,» sõnasid pojad, kelle nimesid ei ole avaldatud.

Poegade sõnul maksis isa prostituudile nende vägistamise eest oma firma, mitte isikliku rahaga. Lisaks andis miljardär oma firma töötajatele käsu rahamaksmist varjata.

Nygårdi advokaadi Jay Proberi sõnul ta kliendi pojad valetavad ja üritavad isalt raha välja pressida.

Peter Nygård FOTO: Annie I. Bang/AP/Scanpix

«Minu klient on valeväidetest šokis, need ei vasta tõele. Ta eitab neid kategooriliselt. Väidete taga ei ole tõendusmaterjali, mis näitab, et tegemist on valedega. Vägistamisi ei ole aset leidnud,» sõnas advokaat Prober.

79-aastast Nygårdi on ka varem vägistamises süüdistatud. Kokku süüdistab teda 57 naist vägistamises või seksuaalses ahistamises, kaevates ta New Yorgi kohtusse.

Miljonär eitab naiste esitatud süüdistusi.

Peter Nygårdil on erinevate naistega seitse ametlikku ja kolm vallaslast.

Kanada meedia on Nygårdi kohta kirjutanud, et ta on kohalik Jeffrey Epstein.

Epstein oli ameeriklasest ärimees, kes aastatega lõi seksiimpeeriumi, kuhu meelitas alaealisi tüdrukuid, kes pidid tema ja ta sõpruskonna meeste seksuaalvajadusi rahuldama.