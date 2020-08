TÄNA TELES ⟩ Komöödias «Zack ja Miri teevad porri» tuleb sõpradel häbematu äriidee

Romantiline komöödia. Zack (Seth Rogen) ja Miri (Elizabeth Banks) on lapsepõlvest saati head sõbrad olnud. Täiskasvanuna otsustavad nad ka kokku kolida. Kõik näib minevat hästi, kuid arved tahavad maksmist ja üür tasumist ning noortel hakkavad tekkima rahamured. Nii otsustavadki nad raha saamiseks teha pornofilmi. Kaamerate ees olles selgub, et neil on teineteise vastu rohkem tundeid kui nad arvata oleks osanud. Film ei sobi alaealistele.