TÄNA TELES ⟩ Mark Wahlberg jahib «Patriootide päevas» Bostoni maratoni pommitajat

Põnev fakt

Filmis mängib kolm näitlejat, kes on mänginud teisteski tuntud Bostoni-filmides: Mark Wahlberg («The Departed»), Kevin Bacon («Mystic River») ja Michelle Monaghan («Gone Baby Gone»).

Mark Wahlberg, kes on ise ka Bostonist pärit, keeldus algselt rollist, ent taipas käsikirja lugedes, et on just õige mees oma rolli.