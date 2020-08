TÄNA TELES ⟩ Must komöödia «Film 43» (k)rabab eriti siivutu huumoriga

See mustast huumorist pakatav linateos on mõeldud kõigile, keda on ära tüüdanud naiivsevõitu romantikafilmid. Mitmete tuntud lavastajate koostöös valminud komöödiakogumik sisaldab erinevaid lühilugusid, mida ühendavad allapoole vööd naljad ja siivutult krõbe huumor.