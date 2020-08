ESIMENE BEEBIPILT ⟩ Lauljatar Keit Triisa sai kolmandat korda emaks

Staarisaates osalenud ja mitmes tuntud kollektiivis taustalauljana tegutsenud Keit Triisa avaldas märtsis, et temast saab augustis kolme lapse ema. «Ma olen ootusärevil, õnnelik ja tänulik,» kirjutas ta Instagramis toona.

Lauljatari kolmas laps sündis möödunud nädala alguses ning Triisa jagas mõni päev hiljem sotsiaalmeedias ka esimest beebipilti.

«Meie pesamuna, meie pere kolmas lõvitüdruk (Triisa on sündinud juuli lõpus ehk samuti lõvi tähtkujust – toim.), täpselt sama armas mulle, kui Mia ja Robin,» kirjutas Triisa.

Kolme lapse emana jagas Triisa ka esimese nädala emotsioone. «Viies päev tutika lasterikka pere kuningannana on läinud imeliselt... Jätan kõrvale selle, et olen praktiliselt magamata ning füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt pole need olnud just mu parimad päevad,» tunnistas lauljatar, kuid lisas: «savi sellest, lihtne ei peagi olema.»

Lõpetuseks tõdes Triisa järgmist: «Kõige tähtsam, et on armastust ja seda on mul nüüd veel rohkem, kui viis päeva tagasi.»

Värskele ilmakodanikule pandi nimeks Nora.

Triisa peres kasvab ka 2019. aastal kooliteed alustanud poeg ja 2018. aastal sündinud tütar.

«Ma naudin oma emarolli, aga see ei ole kerge roll, mida täita. Vahel tundub, et ma ei saa millegagi hakkama, ei jõua, ei jaksa, ei viitsi... Aga see kõik käib emaks olemise juurde,» kirjutas Triisa veebruaris.