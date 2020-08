KAHJU ⟩ Prints Charles peab troonile astudes loobuma ühest oma suurimast kirest

Walesi printsist saab automaatselt kuningas kohe, kui kuninganna oma viimase hingetõmbe teeb, sest troon ei tohi kunagi olla vaba. Tema ametlik kroonimistseremoonia toimub aga alles mõni kuu hiljem, et monarhi siitilmast lahkumise ja tema pärija kroonimispeo pidamise vahele jääks piisavalt aega.

Kui prints Charles saab riigipeaks, toimub mitu muudatust. Ühendkuningriigi valuuta on selle üheks näiteks – kuninganna asemel hakkab Briti naela ehtima hoopis Charlesi nägu. Lisaks läbib riigi hümn, mida on juba enam kui kuus aastakümmet lauldud sõnadega «Jumal päästa kuninganna», uuenduskuuri ja sõna kuninganna asemel hakkab kõlama kuningas. Samuti usutakse, et monarhia tervikuna hakkab nägema hoopis teistmoodi välja, kui trooni võtab Cornwalli hertsog.

Kuninglik kommentaator Richard Fitzwilliams ütles ajalehele The Express, et Charlesi valitsemisaeg ei saa olema selline nagu tema emal, sest «see ei ole etteaste, millele saaks järgneda. Ta sai kuningannaks 1950ndatel, väga erineval ajastul. Pole kahtlustki, et nad pole lihtsalt võrreldavad.»

Charles on hetkel väga suur aktivist, ent kuningaks saades peab ta sellise tegevusega hüvasti jätma, kuna üks osa monarhi tööst on olla poliitiliselt neutraalne. Kuninganna pole tegelikult kunagi andnud sel teemal intervjuud, nii et keegi ei tea tegelikult, milline on tema seisukoht teatavates küsimustes. Charles on seevastu rääkinud kõigest alates globaalsest soojenemisest ja lõpetades sotsiaalse tõrjutusega.

Seriaali «The Crown» looja Peter Morgan väitis, et prints «avaldab arvamust peaaegu kõigile ja kõigile, kes seda kuulavad. Charles on iseseisev mõtleja, mis kuningakojale väga ei meeldi.»

Fitzwilliams nõustus ja ütles, et hoolimata sellest, mida hertsogi nõunikud parasjagu ütlevad, ei ole ruumi «aktivistist kuningale».