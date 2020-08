Katrin Viirpalu jääb tõsise vigastuse tõttu «Terevisiooni» juhtimisest kõrvale

Jalaluu murdis Katrin Viirpalu maakodus. Kogemata valesti astudes ei saanud saatejuht algul ise arugi, et vigastus sedavõrd tõsine oli, vahendab Menu. Augusti alguses juhtunud õnnetuse tõttu on Viirpalu jalg nüüd juba kaks nädalat kipsis. «Minuga ei ole seda varem juhtunud ja see on ka ainuke kord,» lubas ta naerdes, et esimene luumurd jääb ka viimaseks.



ETV hommikuprogramm «Terevisioon» lükkab uue hooaja käima 24. augustil kell 6.55 Narvast, sest just piirilinnast on tänavu kujunenud eestimaalaste seas populaarne külastuskoht. Sel suvel tuhandete eestimaalaste kodumaiseks reisihitiks kujunenud piirilinnas jagub avastamist ja uudistamist ning koostöös Narva eesti keele majaga toob «Terevisioon» sealsed teemad nüüd televaatajateni. «Vaatame, kuidas möödus narvakate suvi ja millised on Narva uudised ning plaanid algavaks sügiseks,» sõnab hooaja eel «Terevisiooni» vastutav toimetaja Reimo Sildvee. Suvel rohkelt energiat kogunud saatejuhid panevad ennast proovile ka Narva linna erinevatel vabaaja ja spordiatraktsioonidel. Samuti kohtutakse hommikuprogrammis inimestega, kes valinud oma karjääri ja tööelu alguseks just piirilinna.