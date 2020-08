VÕIB KA NII ⟩ Playboy modell kandis ihupesu, mis ei varjanud mitte midagi

A post shared by Mariana Herazo (@mssmarianaxo) on Jul 7, 2020 at 4:36pm PDT

Samuti saab ta sotsiaalmeedias ka rohkelt abieluettepanekuid, kuigi tal on kallim olemas. «Talle meeldib see, et ma meestelt palju tähelepanu saan. Ta on uhke, et tal on edukas, tahetud ja iseseisev naine,» selgitas Mariana mõne aja eest väljaandele Daily Star.