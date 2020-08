Valgevene politseijuht: ei oleks iialgi arvanud, et peame kohtlema inimesi nagu loomakarja

Ta lisas, et kui rahvas protestib president Aljaksandr Lukašenka vastu, siis on politseinikud need, kes kannatada saavad, kirjutab mtvuutiset.fi.

Valgevene opositsiooni korraldatud meeleavaldus Minskis FOTO: STR/EPA/Scanpix

«Juba juunis saime ülevaltpoolt käsu hajutada vägivallaga ka kõige rahulikumad meeleavaldused. Lidas toimuski väljaastumine, millel osales ka eakaid, lapsi ja teismelisi. Meil tuli nende laialiajamiseks kasutada vägivalda,» sõnas Valgevene pealinna Minski lähedase Lida politseijuht Mahnaš.

Ta ütles oma pöördumises rahva poole, et ei soovi vägivalda ja et inimestel tuleks laiali minna. Mahnaši sõnul ei oleks tema ega tema alluvad tahtnud rahva peal vägivallatseda.

Mahnaš jätkas, et mida lähemale jõudsid Valgevene presidendivalimised, seda enam oli neil rahvamassi vägivallaga laialiajamise treeninguid.

«Meid valmistati ette sõjaks oma rahva vastu. Lidas hakkas toimuma kohutavaid asju, inimesi peeti kinni, peksti ja piinati. Me ei saanud neid aidata, sest oleme võimu tööriistad. Ma ei oleks iialgi arvanud, et inimesed on võimu silmis loomakari,» nentis politseijuht.

Valgevene märulipolitsei kaitsmas Minskis valitsushooneid protestijate eest FOTO: SERGEI GAPON/AFP/Scanpix

Mahnaš jätkas, et tal oli suvel puhkus ning tal oli valus vaadata, mida korrakaitsjad pidid inimestega tegema.

Tema sõnul on Lida politseinikest 13 vabatahtlikult töölt lahkunud ja kui tekib vajadus, siis on nad valmis kohtus võimude vastu tunnistama.

Mahnaši kinnitusel on ta valmis tagasi astuma, ja lähiajal seda teebki. «Olen 23 aastat olnud korrakaitsja, kuid nüüd on mul piir ees. Ma ei oleks iialgi arvanud, et peame oma kaasmaalasi kohtlema nagu loomakarja. Mul on häbi, et olen politseis kõrgel ametikohal ja kannan vormi,» lisas Lida politseijuht.

Aljaksandr Lukašenka on Valgevene poliitik ja riigi president alates 1994. aastast.

Lukašenka kuulutas end 9. augusti presidendivalimiste võitjaks, kuid valgevenelaste sõnul võitis valimised hoopis Svjatlana Tsihhanovskaja – seetõttu nad nõuavad 26 aastat riigi eesotsas olnud presidendi tagasiastumist.

Lukašenka vastas protestijatele, et nad võivad ta tagasiastumist nõuda ja hääle kähedaks karjuda, kuid ta ei astu tagasi. Ta rõhutas, et kindlasti ei tule uusi valimisi.