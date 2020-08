Advokaat: Ghislaine Maxwelli pidevalt jälgivad vanglapsühholoogid rikuvad inimõigusi

Naise advokaadid teatasid, et nende klient on vanglapsühholoogide pideva jälgimise all ning nad analüüsivad kaamerast nähtu abil ta käitumist, teatab foxnews.com.

Advokaatide sõnul on tegemist inimõiguste rikkumisega, kuna 58-aastane Maxwell ei ole andnud luba, et teda jälgitaks ja analüüsitaks.

Maxwell pöördus oma advokaatide vahendusel kohtu poole, et ta viidaks New Yorgi Brooklyni vangla üksikkongist tavavanglasse, kus tal oleks teiste vangidega suhtlemisvõimalus. Samuti soovib ta tutvuda advokaatide juuresolekul tema vastu esitatud süüdistusmaterjaliga.

USA New Yorgi vangla, kus alates 6. juulist viibib Jeffrey Epsteini seksiimpeeriumit rajada aidanud inglanna Ghislaine Maxwell. FOTO: Peter Foley/EPA/SCANPIX

Advokaatide sõnul on Maxwellile kehtestatud vangistamistingimused väga karmid, mille tõttu ta peab valima, kas käib duši all või saab võimaluse tutvuda süüdistusmaterjaliga. Nad lisasid, et Maxwelli ööpäevaringne jälgimine tühistati mõni aeg tagasi, kuid nüüd jälgivad teda vangivalvurite asemel vanglapsühholoogid, kelle sõnul üritatakse ennetada ta võimalikku enesetappu.

Epstein, kelle kallim Maxwell kunagi oli ja kelle heaks naine töötas, tegi mullu 10. augustil New Yorgi vanglas enesetapu, puues end lina abil üles.

Jeffrey Epstein (vasakul) 2019. aasta politseifotol ja Ghislaine Maxwell 1991. aastal FOTO: NY State Sex Offender Register/ZUMAPRESS.com/Scanpix

«Ghislaine Maxwelli jälgitakse vanglas turvakaameratest ööpäev läbi. Tal ei ole mitte mingisugust privaatsust. Saime hiljuti teada, et tema jälgijateks on vanglapsühholoogid, kes hindavad tema käitumist ilma tema nõusolekuta. Me ei tea, et mõni teine kohtueelses vangistuses isik sellise jälgimise all oleks,» teatas Maxwelli üks advokaatidest Christian Everdell.

Maxwelli süüdistatakse kupeldamises, alaealiste tüdrukute seksile sundimises ja alaealiste meelitamises Jeffrey Epsteini seksiimpeeriumisse, kus nii Epstein kui ka tema kuulsustest sõbrad tüdrukuid seksuaalselt ärakasutasid.

Maxwell ei ole süüdistusi omaks võtnud.

Kohus ei määranud 2. juulil New Hampshire’is tabatud Maxwellile kautsjoni, kuna arvatakse, et kohtueelselt vabaduses olles võib ta mõnda teise riiki põgeneda.