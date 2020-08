Anni Rahula modellitöö kogemusest: sain kreepsu ja mõtlesin, et minust tippmodelli küll ei saa

View this post on Instagram

Model #throwback 👠 \\\ Tuleb välja, et olen elus vist väga erinevaid asju teha ja proovida saanud... Selle taasavastatud moenädala pildiga tuli mulle meelde ka üks seik.. #Malta moenädalal valiti mind ka ühte show-sse, kus oma loomingut näitas üks nii Euroopas, kui Ameerikas nime tegev moelooja... kui muidu oli mul modellindusega seoses eranditult väga “lihtsad” kogemused, siis seal mäletan, et disainer ikka lasi fittingus tüdrukutest üle nagu kirvega... nii, et ikka “veekraanid” valla. (Ja osad saadeti eriti teravalt teele.. seal final casting käis vist fittingu ajal vms, aga nadilt kuidagi. mõni, kes ka showl kõndima jäi sai sõimu). Ma hoidsin hinge kinni, kui too disainer minuni jõudis, ma mäletan. Ja siis tuli “Sina! See” ja “jah, korras”.. ja läks edasi järgmise juurde. Ja siis ma julgesin taas hingata 😁 Samas peale show-d oli ta väga meeldiv kõigi vastu.. aga sain kreepsu ikka küll ja mõtlesin, et minust (mitte, et mul lootust olnuks 🤣) tippmodelli küll ei saa.. Vat siis sulle “lihtsat” tööd 🤭 (ei kujuta ette, kui palju seda ette tuleb, aga mina rohkem sellist asja näinud pole) #modellindus #kleit #kingad #omapärane #meik