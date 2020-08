Eelmise nädala pühapäeval kaebasid 79-aastase Soome-Kanada päritolu moemoguli Peter Nygardi kaks poega mehe kohtusse. Poegade sõnul korraldas Nygard nende vägistamise ajal, kui nad olid alaealised poisid. Kuid see on alles jäämäe tipp, sest multimiljonäri vastu on sel aastal esitatud pikk nimekiri inimkaubanduse, vägistamise ja kuritarvitamisega seotud süüdistusi.