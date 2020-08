Kosmoseteadlaste sõnul lõppeb universum «ilutulestikuga»

Nende arvates on universum lugematute triljonite aastate pärast, kui kõik tähed on ära põlenud, väga külm ja pime paik, kus ei toimu mitte midagi. Samas universum jätkab laienemist, kuid energiat on aina vähem, kirjutab nationalgeographic.com.

Universum sureb niinimetatud kuumasurma, kuid enne kui «tuled kustuvad», toimub viimane etteaste, mida teadlaste sõnul saab võrrelda ilutulestikuga.

Astronoomid arvavad, et valgete kääbustena tuntud kompaktsed tähed on ühed viimased objektid, mis vananenud universumis enne selle surma alles on.

Planetaarudu ja valge kääbustäht FOTO: shutterstock.com

Briti kuningliku astronoomiaseltsi väljaandes Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud artikli kohaselt toimub valgete kääbustega üliaeglane termotuumasüntees, mis lõppeb supernoova-laadsete plahvatustega.

USA California Tehnoloogiainstituudi ja Carnegie observatooriumi astrofüüsik Abigail Polin sõnas, et valgete kääbustähtede plahvatamise teooria on üllatav, kuna varem arvati, et need põlenud tähed jäävadki jahtuma, muutudes lõpuks mustadeks kääbusteks.

Uue universumi lõpu mudeli kohaselt ei plahvata valged kääbustähed enne triljoneid aastaid. Tegemist on arvuga 1, mille lõpus on 1100 nulli ja mida on inimõistusel raske hoomata.

USA Illinoisi ülikooli astrofüüsiku Matt Caplani sõnul on selles arvus terve A-4 leheküljetäis nulle. Ta tõi võrdluseks, et universumi vanus on praegustel hinnangutel vaid 13,7 miljardit aastat.

Nii Polini kui Caplani sõnul on enne universumi elutuks muutumist valgete kääbustähtede plahvatused, mis võivad paista inimsilmale ilutulestikuna, kui kellelgi oleks teoreetiliselt võimalik seda kõrvalt jälgida.

Valge kääbustäht tekib, kui oma elu lõppfaasi jõudnud punane kääbus jääb ilma oma väliskihi vesinikust, mis muutub planetaaruduks. Tähest jääb alles kuum ja tihe tuum, mille pinnatemperatuur on 100 000 kraadi ja üle selle.

Triljonite kuni sadade triljonite aastate jooksul kiirgavad valged kääbused kogu järelejäänud soojuse ära ja muutuvad teooria kohaselt jahedateks mustadeks kääbusteks, jäädes ülipikaks ajaperioodiks stabiilseks.

Astrofüüsk Caplani sõnul võib aga mustadel kääbustel toimuda tuumasüntees tänu nähtusele, mida nimetatakse kvanttunneldamiseks.

Mustade kääbuste tuumades on aatomitel positiivne laeng, olles tõukumises nagu magneti poolused. Kuid kvantteooria kohaselt käitub iga tuum nii laine kui osakesena. Tänu laineomadusele liiguvad tuuma aatomid aeg-ajalt läbi «tunneli», mis eraldab neid sarnaselt laetud naaberosakestest.

«Arvasime varem, et valged (mustad) kääbused on täiesti inertsed. Huvitav on mõelda, et neil vaiksetel surnud tähtedel siiski jätkub «elutegevus»,» sõnas Kanada Toronto ülikooli astrofüüsik Marten van Kerkwijk.

Triljonite aastate jooksul toodavad need üliaeglased termotuumasünteesid rasket elementi rauda. Protsessis vabanevad positronid, mis on sarnased elektronidele, kuid millel on positiivne laeng. Kui positronid leiavad tähe tuumas elektronid, hävitavad nad need. Ilma elektronide ja nende mõjuta kaob kääbustähe gravitatsioon. Täht kahaneb seni, kuni tekib supernoova-laadne plahvatus.

Supernoovaplahvatus. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com