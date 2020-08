Eile tunnustasid president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Raivo Aeg inimesi, kes on panustanud vägivallaennetusse. Auhinna saajate hulgas oli skandaalne kirjanik Mikk Pärnits, kes käskis mõne aasta eest mainekal kirjandusteadlasel Sirje Kiinil «p**** hüpata» ja andis mõista, et ootab vanema põlvkonna surma.

Ühismeedias on palju kõneainet pakkunud aga asjaolu, et Pärnits on varem silma paistnud terava ütlemisega ning muuhulgas välja vihastanud kirjandusteadlase ja -kriitiku Sirje Kiini (70).