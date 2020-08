Praegu veel suvisel režiimil «Reporter» naaseb tavarütmi 31. augustil kell 19, et jätkata nii läbi nädala.

Pühapäeviti saavad Kanal 2 vaatajad taas targemaks telemängu «Kuldvillak» vaadates. Eeva Esse juhitud saade on eetris kell 19.30. Esimene saade on eetris 6. septembril.

Septembris jõuavad ekraanile mitu «Päriselu lood» sarja erisaadet, mis uurivad Eesti elu mitme nurga alt. Teisipäeval 1. septembril kell 20 on eetris saade «Vallaline Eesti», mis uurib, mis elu elavad meie maal vallalised ja kas naistel üldse on enam mehi vaja. Saatejuht on Heelia Sillamaa. 8. septembri saates «Interneti selgeltnägijad» võtab saatejuht Heelia Sillamaa ette tervendajad ja muud müstikagurud.