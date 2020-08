VIDEO ⟩ Maast väga lähedalt möödus asteroid, mille saabumise magas isegi NASA maha

Nii USA kosmoseagentuuri NASA, Euroopa kosmoseagentuuri ESA kui mitmete observatooriumite ja ülikoolide astronoomid märkasid asteroid 2020 QG alles siis, kui ta oli meie planeedist kaugenemas, teatab space.com.

Astronoomide arvutuste kohaselt oli asteroid 2020 QG meie planeedile lähimas punktis 2950 kilomeetri kaugusel.

NASA arvutijoonistus asteroidist 2020 QG, mis liikus Maast mööda 2950 kilomeetri kauguselt FOTO: /NASA/JPL-Caltech/Cover Images/Scanpix

NASA teatel on see Maast lähim möödalend, milles kosmiline objekt on alles jäänud ega ole meie planeedi atmosfääris ära põlenud.

Nad tõid asteroidi kauguse võrdluseks, et Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) on Maast 408 kilomeetri kõrgusel orbiidil.

«Maa-lähedasi asteroide möödub meie planeedist kogu aeg, kuid 2020 QG möödus Maast lähemalt kui ükski teine selline asteroid ilma meie planeediga kokkupõrkamata,» teatas NASA.

Asteroidi 2020 QG märkasid esimesena USA California Palomari observatooriumi astronoomid, kui kosmiline objekt liikus üle India ookeani lõunaosa.

«Väikeseid asteroide nagu 2020 QG on raske märgata, kuna nad liiguvad mööda väga kiiresti. Tavaliselt on nad nähtavad väga lühikese aja, paari päeva jooksul. Kui asteroid on Maale lähimas kohas, võib ta olla märkamiseks piisavalt hele, kuid ta liikumine võib olla nii kiire, et teleskoobi abil on teda ikkagi raske märgata,» selgitas NASA reaktiivtõukejõu laboratooriumi (Jet Propulsion Laboratory) Maa-lähedaste objektide uurimiskeskuse juht Paul Chodas.

Chodase andmetel liikus asteroid 2020 QG kiirusega 45 000 kilomeetrit tunnis ehk ligi 13 kilomeetrit sekundis, olles mõnest teisest asteroidist pisut aeglasem.

Tavaliselt liiguvad sõiduato suurused asteroidid Maast väga lähedalt mööda paar korda aastas.

Chodase sõnul oli nüüd Maast möödunud asteroidi diameeter 3 - 6 meetrit ning meie planeedile ohtu ei kujutanud. Kui ta oleks liikunud Maaga kokkupõrkekursil, oleks ta tõenäoliselt meie planeedi atmosfääris lagunenud ja ära põlenud.

NASA teatel liikus asteroid 2020 QG meie planeedi juurde Päikese suunast, mille tõttu oli ta avastamine raske. Küll aga vaatlesid astronoomid kosmilist objekti siis, kui ta oli Maast möödunud. Üsna hästi oli ta võimsate teleskoopide abil näha öötaevas.

Uurijad lisasid, et arvatavalt on 2020 QG suuruseid asteroide sadu miljoneid, kuid neid ei ole võimalik märgata enne, kui nad on Maale väga lähedal.

NASAl on plaanis käivitada 2025 uus Maa-lähedaste objektide vaatlusprogramm. Selleks arendatakse uut tüüpi teleskoopi, mille abil oleks võimalik teha kindlaks Päikese suunast tulevad asteroidid.

2021. aasta juulis peaks NASA tegema katse kosmosesondiga Double Asteroid Redirection Test (DART), mille abil tahetakse 2022. aasta sügisel kukutada väike asteroid Kuule. Tegemist on esimese meie planeedi asteroidide eest kaitsmise katsega.

Asteroid ehk väikeplaneet ehk planetoid on väike planeedisarnane taevakeha, mis tiirleb orbiitidel ümber Päikese.