«Glee» näitlejatari abielu maailmakuulsa rokkariga purunes

«Glee» staar ja ansambli Mumford & Sons liige sõlmisid abielu 2016. aastal Marokos. Endine paar oli enne kihlumist ja abiellumist koos olnud vaid paar kuud. Mitmed allikad on kinnitanud väljaandele US Weekly, et 34-aastane Dianna ja 32-aastane Winston Marshall on juba eelmisest saati eraldi elanud. Ühe allika sõnul käib naine taas kohtingutel.