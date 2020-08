Reisipiirangud tõid Station Narva esinejate nimistusse muudatused: esinevad hoopis Tommy Cash ja NOËP!

Kuna viimase nädala jooksul on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurenenud üle lubatud normi Ühendkuningriigis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis ja Belgias, ei saa neist riikidest pärinevad artistid Eestisse saabuda ilma karantiinikohustuseta. Sellest tulenevalt ei esine 26. augustil Station Narva festivalil varem välja kuulutatud Roni Size Inglismaalt, Mouse on Mars Saksamaalt ja Iceage Taanist. Samal põhjusel jääb ära ka Iceage'i ülesastumine laupäeval, 29. augustil TMW festivalil Noblessneri valukoja Nobeli saalis, kus esinemine tuli tühistada ka Briti artistidel The KVB ja Chinchilla. Samuti ei saa TMWil esineda Cabal ja Boundaries Taanist, Coilguns ja Camilla Sparxxx Šveitsist ning Skemer Belgiast.