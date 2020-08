Londoni metroos lärmanud rassist on varemgi märatsemisega silma paistnud

Nüüdseks on teada, et rassistlike lauseid karjunud mees on 31-aastane Billy Steele, kelle vanemad on edukad Londoni ehitusfirma omanikud, vahendas The Sun.

Lärmaja ema ema Toni Steele teatas eile, et poeg andis end politseisse üles ja lisas, et esita kellegi suhtes rünnakusüüdistusi, vahendas The Sun.

«Billy on sellel videol, mis laiali levima hakkas. Ta läks politseisse ja tunnistas oma tegu. Ta ei taha, et mees, kes teda lõi, saaks karistuse,» rääkis Toni Steele.

Ema lubas ka, et poeg saab seoses oma käitumisega professionaalset abi.

Billy Steele'i vanemad elavad 800 000 naelsterlingut maksvas Lõuna-Londoni kodus ja mees elab ise Londoni kaguosas Mottinghamis, kus kortereid müüakse umbes 320 000 naelsterlingu eest. Mehe naabrite sõnul on tal ka varem probleeme olnud.

Kaks aastat tagasi visati ta näiteks Walesi printsi pubist välja, sest ta ei jätnud baaridaami rahule. Hetk hiljem sööstis Billy baari tagasi, rebis endalt särgi seljast ja ässitas teisi endaga kaklema.

Lõpuks suudeti kähmluse käigus ninaluu murdnud mees baarist välja visata ja rohkem ei ole teda seal enam nähtud.

Billy endine sõber rääkis MailOnline'ile, et pärast juhtunut baaris hakkasid inimesed temast eemalduma, sest mehega ei olnud enam võimalik koos väljas käia.

«Enne paari viimast aastat ei olnud tal kunagi varem probleeme olnud ja mul polnud varem ka aimu, et ta võiks vägivaldne olla, kuid nüüd käitub ta nii nagu ootaks kuskilt mingit reaktsiooni,» rääkis endine sõber.

«Ma usun, et ta vajab abi seoses oma vaimse tervisega. Ma ei usu, et ta seda paha pärast teeks, kuid ta on peaaegu enesehävitusseisundis,» lisas sõber.

Mehe sõnul ei ole vanad semud pärast viimast aastavahetust omavahel sõnagi lausunud.

Billy Steele sõber kirjeldas, et mees käis varem mõnikord Arsenali jalgpalliklubi kodumängudel ja mängis ka ise jalgpalli Lõuna-Londonis Honor Oak Parkis.

Ühe kohaliku elaniku sõnul ei ole Billy Steele naabrite seas just kõige populaarsem, sest ta joob üsna palju.

«Teda pole nädalavahetusest saadik nähtud. Keegi ei tea, kus ta on või kui raskelt ta viga sai,» rääkis naaber.