VIDEO ⟩ Vaata, kuidas valmistuvad Kristjan Järvi ja NOEP nädalavahetuse kontserdiks Sack von Soundil

22.-23. augustil toimuval Sack von Sound festivalil koos orkestriga ÜENSO esinevad NOEP ja Kristjan Järvi on ootusärevad ja meeste sõnul on proovid on edukad olnud.

«Minu suvi on möödunud paljuski kontsertide taktis. Sel suvel on palju ettevalmistust nõudvaid projekte - kõne all olev kontsert on tõenäoliselt üks aeganõudvamaid,» rääkis Andres Kõpper.

Ka Kristjan Järvi sõnul on nende omavaheline koostöö on eriline. «Paneme kokku repertuaari, mis näitaks NOEPi ja orkestrit teises kuues. Plaanime teha ka uusi töötlusi, et oleks midagi värsket ja uut. Eesmärk omaette on ka see, et orkestril laval oleks eesmärk,» lisas Järvi.

Lisaks Kristjan Järvile ja NOEPile esinevad Sakus toimuval festivalil veel Kadri Voorand, Hendrik Sal-Saller, Maarja ja Raivo Tafenau, Rita Ray, 2 Quick Startm Puuluup ja Saku kohalikud noored eesotsas Clicherik & Mäxiga.

Pärast suurejoonelist ühiskontserti laupäeval on kavas ka DJ Widenski Silent Disco.

Festivali Sack von Sound korraldab Saku Valla Kultuurikeskus, kelle eesmärk on tuua Sakku hea programm ning luua mõnus festivalimeeleolu.

«Meie eesmärk oli pakkuda palju head muusikat publiku jaoks väga headel tingimustel ning kindlasti ka kvaliteetselt. Hea meel on kaasata kohalikke noortebände ning esinejaid programmi. Kuna kultuurikorralduse valdkonnas on olukord muutuv, siis esimesel aastal otsustasime loobuda festivalipassist ning pakkuda soodsaid üksikpileteid,» selgitas Saku Valla Kultuurikeskuse juhataja Tõnno Piigli.