SAHINAD ⟩ Hendrik Sal-Saller on juba pikemat aega uue pruudi seltskonda nautinud?

Hendrik Sal-Saller (54) teatas 13. mail ühisavalduses abikaasa Beritiga (42), et nad on otsustanud oma 16 aastat kestnud kooselu lõpetada.

«Jääme alatiseks ühiselt edasi kasvatama oma suurest armastusest sündinud poega ning arusaadavalt teeme kõik võimaliku, et teda selle otsusega kaasneva välise müra eest kaitsta. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar teemal. Aitäh mõistmast!»

Erinevad meediaväljaanded kirjutasid aga täna, et Hendrik Sal-Saller on leidnud endale uue kaasa. Väidetavalt Sal-Salleri südame võitnud brünett kaunitar Merille Madiberg ei jaga sotsiaalmeedias endast väga palju infot. Küll on aga teada, et Madiberg on päris Haljalast.