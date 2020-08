SEGADUS ROOSIAIAS ⟩ Grete Lõbu otse-eetris keeleteadlasele: ma l*** olen siin

Kui mõnd aega oli mööda läinud, tuli Lõbu «roppuse» juurde tagasi ning selgitas, et sõimusõna asemel pidas ta silmas hoopis lühendit «lic». «Mulle tundub, et ma pean ära tõlkima selle: see «lic» on «lihtsalt»,» rääkis saatejuht.

Ka Metslang nõustus: «Igatahes, aga see on see tänapäeva keel ja nii see on. Internet tekitab just lühendeid palju, need lühendid tulevad kirjutamise lühidusega.»