Jaapani ninjamuuseumisse murti sõrgkangiga sisse ja viidi 150 kilogrammi kaaluv seif

Ninjamuuseum on pühendatud Iga klanni ninjadele, nende ajaloole ja oskustele, teatab bbc.com.

Jaapani politsei teatel said nad muuseumisse väljakutse 17. augustil kell 1.30 öösel kohaliku aja järgi.

Korrakaitsjad leidsid, et muuseumi kontoriosa uks oli sõrgkangiga lahti murtud ja 150 kilogrammi kaaluv seif oli kadunud.

Politsei kommenteeris, et muuseumisse sissemurdnud ei olnud ninjad, sest nad kasutasid vargusel tööriista, mida tõelised ninjad ei oleks iialgi kasutanud.

Jaapani ninja. PIlt on illustreeriv

Ninjadega seostatakse üleloomulikke võimeid. Teada on, et nad oskasid väga vaikselt hiilida ja ootamatult rünnata, kuid arvatakse, et nad tegelesid ka musta maagigaga ning suutsid isegi veelpeal käia.