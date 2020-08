VIDEO ⟩ Lauljatar Liis Lemsalu rõõmustab, et pidu roosiaias üldse toimus: oleks võinud ju ka teisiti minna

Traditsioonilisel vastuvõtul Kadrioru roosiaias kandis Lemsalu moebrändi Tallinn Dolls loomingut. «Lihtsalt haarasin ühe sellise asja, mida ma vist ei olegi minu enda teada niimoodi avalikult kandnud,» avaldas lauljatar.

Pidupäeval valdas Lemsalu tore meeleolu. «Pigem ikkagi on tore, et siin on kõik läbimõeldud. Eelnevalt, kui me sisse tulime, pidime oma käed ära puhastama. Mingisugune kord siin ikkagi on, inimesed hoiavad nii suurt vahet ja distantsi, kui nad saavad, et tohutult siin koos ei olda. Pigem on selline tore meeleolu, et me saame seda üritust täna siin üldse läbi viia. Oleks võinud ju ka teisiti minna,» tõdes ta.

Lisaks tunnistas Lemsalu, et tema üritusel näomaski kanda ei plaaninud ning avaldas, et tema arvates on hügieeninõudeid üritusel väga hästi täidetud.

Samuti avaldas ta roosiaias tehtud intervjuus, mille üle ta on viimasel ajal eestlasena saanud uhkust tunda. «Ma arvan, et ma olen igal aastal saanud uhkust tunda selle üle, et ma olen esiteks eestlane ja mul on selline tunne, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma väärtustan ikkagi seda, et meil on kõik olemas - loodus, õhupuhtus, mitte liiga palju rahvast üksteise otsas ja meil on võimalus olla natuke rohkem eraldatult. Näiteks New Yorgis või Los Angeleses sellist eelist ei ole inimestel, et seda ma väärtustan,» tunnistas ta.