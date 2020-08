Viis aastat tagasi käis astrofüüsikute meeskond välja teooria, et meie päikesesüsteemis on veel müstiline üheksas planeet, mis on Neptuuni suurune, kuid mille mass on kümme Maa massi ja mis on Päikesest 20 korda kaugemal kui Neptuun, mis on meie süsteemi kõige kaugem planeet.