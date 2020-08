ENNE JA NÜÜD ⟩ Kelly Osbourne avaldas viisi, kuidas ta ligi 40 kilo kaalust alla võttis

Aasta alguses avaldas Kelly Osbourne, et keskendub uuel aastal vaid iseendale. «2019 on olnud üks põrgulikult äge aasta. Suuresti on see olnud hämmastav, eriti enesearengu osas. Samas on see olnud ka põrgulikult raske, kuid läbi hea ja halva oli see minu jaoks väga hariv aasta,» kirjutas ta toona.

«Olen jõudnud arusaamani, et sean pidevalt teiste inimeste vajadused kõrgemale kui enda omad,» lisas Kelly, kes tähistas möödunud aastal ka seda, et on suutnud kaine olla juba kaks aastat. «On aeg seada end esikohale ning lõpetada teiste inimeste jamade enese kaela võtmine...»

Nüüd hiljuti Hollywood Raw taskuhäälingusaates avaldas Kelly, mis on saladus tema viimase paari aastaga kaotatud kilode taga.

Kelly Osbourne 2005. aastal. FOTO: Most Wanted Pictures, Inc./Scanpix

«Mul oli operatsioon. Mul on jumala savi, mis teil selle kohta on öelda,» rääkis Kelly, kellele tehti paar aastat tagasi maovähendusoperatsioon. «Ma tegin seda, ma olen uhke selle üle.»

Kelly valis mao pikisuunalise resektsiooni ehk gastric sleeve operatsiooni, mis on efektiivne bariaatriline lõikus, vahendab kaalukirurgia.ee. Selle eeliseks on nii-öelda loomulikkus, kuna toidu teekond seedetraktis ei muutu.

«See liigutab sind õiges suunas,» põhjendas Kelly, kuid lisas, et kõik, kes seda plaanivad, peaksid enne selle hoolikalt läbi mõtlema. «Enne, kui mulle operatsioon tehti, pidin läbima aasta aega kestva teraapia.»

«See on kõigest tõuge õigesse suunda. See ei lahenda kõiki sinu probleeme. See ei ole kiire lahendus,» rõhutas Kelly, kellele tehti umbes samal ajal ka lõualiigeste talitlushäirete tõttu teatud süst, mis tegi naise lõuajoone peenemaks. «Siis hakkasid inimesed märkama, et ma olin kaalust alla võtnud, sest see (süst – toim.) muutis mu näokuju.»

See pole muidugi esimene kord, mil Kelly on oma fänne kaalulangusega üllatanud. Küll aga tundub, et seekord on suur muutus enam kui lihtsalt füüsiline.

Kelly Osbourne 2019. aastal, umbes aasta pärast maovähendusoperatsiooni. FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures/Scanpix

«Esimene asi, mida pidin tegema, oli õnnelikuks saama,» rääkis Kelly taskuhäälingusaates. «Pidin enne keha parandamist oma pea korda saama. Te ei saa kunagi sellesse kõigesse minna, kui te ei ole õigest vaimses meeleolus.»

Kelly tõdes, et üks viisidest, kuidas ta õnnelikuks sai oli alkoholist loobumine. «Lõpetasin joomise, mis on parim asi, mida ma kunagi teinud olen. Ma tõesti tahtsin neid asju parandada, mis minus katki olid.»