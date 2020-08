ASI AMETLIK ⟩ Petuskeemis osalenud näitlejatar ja tema abikaasa mõisteti vangi

TMZ kirjutab, et kohtunik on vastu võtnud süüdistaja pakkumised, et Lori veedab trellide taga kaks kuud ja maksab 150 000 dollarit trahvi. Tema katseaeg on 2 aastat ja naine peab läbima ka 100 tundi üldkasulikku teenistust.

Näitleja lisas pisarate saatel, et soovib, et ta saaks minevikku muuta, kuid võtab vastutuse oma tegude eest: «Usun jumalasse ja usun lunastusse ning teen kõik endast oleneva, et end lunastada, teha head ja anda kogu ülejäänud elu tagasi. Mul on tõesti väga ja sügavalt kahju.»



Loughlin ja Giannulli tunnistasid end vandenõusüüdistustes süüdi tänavu mais. Loughlin, kes sai kuulsaks USA populaarses telesarjas «Lastega kodus», kus ta mängis tädi Beckyt, ja Giannulli võitlesid pikalt neile esitatud kelmusesüüdistustega, kuni tunnistasid lõpuks, et maksid kelmuse peasüüdlasele Rick Singerile 500 000 dollarit, et nende kaks tütart võetaks Lõuna-California ülikooli vastu.



Kuna Giannulli aktiivsem petuskeemis osaleja, on tema karistus ka naise omas veidi karmim. Kohtunik mõistis Mossimo viieks kuuks vangi ja määras talle rahatrahvi 250 000 dollarit. Tema katseaeg kestab samuti 2 aastat ja ta peab läbima 250 tundi üldikasulikku tööd.