Heidi Klum läks eksabikaasaga laste pärast nii tülli, et peab minema kohtusse

Saksamaalt pärit Heidi Klum oli üheksa aastat abielus 57-aastase briti laulja Sealiga (kodanikunimi Henry Samuel). Paar lahutas 2014. aastal, kuid jagavad siiani nende nelja lapse hooldusõigusi. Klumi ja Seali hoole all on 16-aastane Leni, 14-aastane Henry, 13-aastane Johan ja 10-aastane Lou.

Nüüd on aga paar läinud tülli, sest Klum peab minema ligi neljaks kuuks Saksamaale telesaadet filmima ja tahab lapsed kaasa võtta. Tavaliselt filmitakse antud telesaadet Los Angeleses, kuid Saksamaalt pärit võttemeeskond ei ole võimeline eriolukorra tõttu Ameerikasse lendama.

Supermodell peaks Saksamaale lendama oktoobris ja Daily Mail vahendab, et Klum plaanib rakendada laste turvalisuse tagamiseks kõiki vajalikke ettevaatlusabinõusid, mis on koroonaviirusega seotud. Kuid naise eksabikaasa pole reisi heaks kiitnud. Seal on pandeemia pärast mures ning ei taha, et tema lapsed Euroopasse lendaks.

Probleemi lahendamiseks nõuab Klum nüüd Los Angeleses erakorralist istungit. Kohtudokumentides väidab Klum, et lapsed veedavad enamasti aega just temaga ning Seali kokkupuude nendega on parimal juhul juhuslik.

Heidi Klum ja laulja Seal 2011. aastal. FOTO: MAVRIXONLINE.COM/Scanpix

«Olen hästi kursis kõigi vajalike ettevaatlusabinõudega, mis on COVID-19 viirusega seotud ega seaks kunagi meie lapsi ohtu,» kirjutas Klum avalduses ja lisas, et on valmis eestkoste ajakava sel aastal muutma, et Seal saaks pühad veeta lastega.

Klum kirjeldas, et kuigi Seal veetis lastega 2019. aasta jõulud, lubaks ta lapsed ka sel aastal pühadeks isa juurde saata. Supermodell rõhutas, et Sealil on briti pass, mis tähendab, et ta saaks lapsi ka Saksamaal külastada, kui tal on selleks soovi, vahendab Vulture.

Kohtudokumentides kirjeldab Klum, et on proovinud olukorda eksabikaasaga nö peresiseselt lahendada, kuid tulutult. Ka Klumi vanim tütar Leni avaldas ametlikult soovi emaga koos Saksamaale minna.

«See on raske, sest ma armastan oma vanemaid, kuid mul on tunne, et ma pean sõna võtma. Saan aru, et minu õed-vennad on liiga noored, et kohtunikuga rääkida, kuid mina olen valmis meie kõigi eest rääkima,» kirjutas 16-aastane Leni. Tütre sõnul soovivad kõik neli last emaga Saksamaale minna.

Kõmumeedia väljaanne The Blast vahendab, et Seal peab Klumi palvet kahepalgeliseks. Nimelt usub laulja, et Klumil on plaan lapsed igaveseks Saksamaale viia.

Erakorralise kohtuistungi päevaks määrati 28. august.