Pornostaaridena töötav paar avaldab, kuidas seks võtteplatsil ja kodus erineb

Ameerikas elav abielupaar Kayden Kross ja Manuel Ferrara on koos olnud juba kaheksa aastat. Nad kohtusid pornofilmi võtteplatsil. «Ta oli minu esimene stseen,» avaldas Kross Youtube'i kanalile Bang! 2018. aastal. «Ma ei olnud kunagi pornostseeni filminud ning ma kartsin ja olin väga närvis.»

Ferrara sõnul oli Krossi suhtumine väga halb ning ta ei olnud naisest esialgu üldse vaimustuses. Järgmised kolm aastat ei olnud Ferrara isegi nõus naisega seksistseeni filmima, kuni talle see lõpuks peale suruti. Järgmine kord oli paari keemia juba parem ning Kross võitis Ferrara südame.

Varsti juba kümme aastat koos olnud Kross ja Ferrara töötavad siiani pornotööstuses. Hiljuti andis abielupaar Daily Starile intervjuu, kus nad rääkisid lähemalt sellest, milline on nende suhe.

Pornostaarid Kayden Kross ja Manuel Ferrara on koos olnud juba kaheksa aastat. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Sa unustad kiiresti ära, et sinu partner on pornostaar,» ütlesid mõlemad ja kinnitasid, et igapäevased katsumused, head ja halvad hetked, on romantilise partneriga täpselt samasugused. «Me ei ole kodus pornostaarid, kodu on koht, kus on meie armusuhe.»

Paari sõnul erineb ka nende voodielu kodus sellest, mida nad tööalaselt teevad.

«Seks kodus on väga erinev võtteplatsiga võrreldes,» kinnitasid mõlemad. «Ütleksin, et kõige suurem erinevus võtteplatsi ja koduse seksi vahel on see, et me ei muretse valgustuse pärast. Ja me ei säti oma poose nii, et keegi kolmas saaks hea vaate.»

Paar kirjeldas, et nende vahekorrad on sama spontaansed ja suvalised nagu teistel paaridel. Lisaks sellele on nad kodus nö isekamad ja järgivad rohkem oma tundeid, sest nad ei pea filmimisele mõtlema.

«Lõppkokkuvõttes oleme mõne majapidamisega võrreldes arvatavasti tehniliselt rohkem oskuslikumad ja vabamad.» Paari sõnul ei ole seks igavaks muutunud. «Kas kokal hakkab toidust igav? Me töötame bioloogilise vajaduse ametikohal. Vahel me ei taha süüa teha aga tahame ikkagi süüa. Ja vahel me ei taha tööd teha aga k*****a tahame ikka!» kirjeldas Ferrara.

Paari sõnul on nad tänu oma ametile palju avatumad ka kodus: «Meil ei ole kohmetuid jutuajamisi meie kehade või seksuaalse ajaloo või tervise osas.» Mõlemad tõdesid, et nad on rohkem avatud uutele kogemustele ning tänu ühisele ametile saavad nad üksteisest hästi aru.

«See tekitab palju ruumi tugevama sideme loomisele – ja nagu kõik teavad, seks kellegagi, kellega sul on tugev side, on üle ootuste.»