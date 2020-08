SEEBIOOPER ⟩ 50-aastane inglane kihlus oma tütre endise peikaga

Manchesterist pärit Berrie Drewitt-Barlow avaldas sotsiaalmeedias, et on kihlunud 25-aastase Scott Hutchisoniga. Biseksuaalne Scott on Berrie assistent ja oli varem mitu kuud suhtes mehe tütre, Saffroniga (alumisel pildil).

Mehed kihlusid Horvaatia puhkuse ajal, kus on kaasas ka Berrie tütar. Olgugi, et Saffron oli mõnda aega Scottiga koos, ei ole Berrie tütrel isa ja tema assistendi suhte vastu midagi.

Natuke aega tagasi avaldasid Berrie ja Scott, et nad saavad oktoobris tänu asendusemale ka lapsevanemateks.

Berrie ja tema endine partner Tony Drewitt-Barlow (55) sattusid 1999. aastal briti meedia huviorbiiti, kuna neist sai esimene samasooliste paar, kes registreeriti ametlikult lapsevanemateks. Asendusema sünnitas paarile kaksikud, Aspen ja Saffron. Järgnevatel aastatel sündis neile veel kolm last.

Barrie (vasakul) koos eksabikaasa Tonyga (paremal). Paaril on kokku kaks paari kaksikuid ja ka viies laps. FOTO: Gareth Fuller/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Asendusema agentuuri omanikena on Berrie ja Tony aastatega teeninud miljoneid ning on Daily Maili andmetel väärt 40 miljonit naela. 2006. aastal said neist tsiviilpartnerid ning 2014. aastal mehed abiellusid.

Möödunud aastal teatas aga Barrie, et tema 32 aastat kestnud suhe Tonyga on lõppenud. Mehed on siiski sõbrad ja Tonyst saab peagi sündiva lapse ristiisa.