VIDEO ⟩ Kes see veel on? Hollywoodi hurmurit ei tunne uues «Batmani» filmis äragi!

Avaldati kauaoodatud filmi esimene täispikk treiler ja peaosalise Robert Pattinsoni asemel on palju elevust tekitanud hoopis Colin Farrell. Mees on läbinud Oswald Cobblepoti ellu toomiseks nii suuure muutuse, et esialgu lahvatas lausa tuline vaidlus. Nimelt ei suutnud fännid uskuda, et värskes treileris vilksab tõepoolest läbi Colin Farrell.



Vaata ka oma silmaga!