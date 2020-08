VIDEO ⟩ Tallinna Solidaarsusketil osalejad jagavad muljeid: uhke tunne, kuid kurb, et seda taas vaja on!

Solidaarsuskett korraldati märgiliselt Vabaduse väljaku ja Valgevene saatkonna vahele. Ajaloolise puna-valge lipu värvides inimesed kogunesid Pärnu maantee algusesse ning jagasid Elu24-ga muljeid tänasest üritusest, Valgevenest ja Balti ketist.

«Ma arvan, et see tunne on igal rahval eriline, kui ta seisab oma vabaduse eest,» sõnas välisminister Urmas Reinsalu 1989. aasta Balti ketti meenutades. «Need, kes on seisnud oma vabaduse eest, oskavad seista ka teiste rahvaste vabaduse eest.»

Moldovalane Vlad sõnas aga, et kuigi Valgevene on vaba riik, on riigikord seal imelik ja võimude vägivald kurvastav. «See oli midagi enneolematut ja mind vapustas see, et 600 kilomeetrit oli tõepoolest täidetud,» mäletas Vlad hästi ka Balti ketti. «Kurb, et on vaja seda uuesti ette võtta,» tunnistas ta samas.

Rahvusooperi kolleegidega välja tulnud Sirli kinnitas aga, et valgevenelaste võitlus on talle väga hingelähedane. «Meil on palju tantsijaid, kes on Valgevenest. Tunnen nendega isiklikku seost,» seletas ta. Sirli sõnul tuli ta sõpru toetama, sest mäletab oma emotsioone '80. aastate lõpuperioodist.

Rivis seisis uhkelt ka Riho, kes oli välja toonud väikse Eesti käsilipu, mis on tema sõnul 100 aastat vana. Muljeid ja kohapealseid emotsioone vaata videost!