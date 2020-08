Andrei Zevakin hindab tuntud eestlannade tasulisi intiimpilte: tunnen, et sain petta

OnlyFans on platvorm, kus saab pilte ja postitusi näha kuutasu eest. Samuti saab privaatsete piltide ja jutuajamiste eest tippi jätta. Oma intiimpildid on sel lehel rahaks teinud mitmed kodumaiseid suunamudijad ja tõsielustaarid. Andrei Zevakin võtab oma uues YouTube'i videos ette juutuuber Enni Britta, motospordilembelise instakaunitari Sandra Roosme ja teletäht Merylin Nau kontod.



«Tunnen, et sain scam'i tasulise Instagrami eest,» ütleb Zevakin esimest korda Enni Britta kontot silmates. Lähemalt noore suunamudija sisuga tutvudes nendib mees siiski, et sealt leiab väga palju pilte ja videosid nagu profiili tutvustuses lubatud. «Peab tunnistama, et väga-väga kvaliteetne on kõik. Ma olen isegi natukene üllatanud – ta võtab ikka väga tõsiselt seda asja.» Sandra Roosme kontot peab mees aga petuskeemiks: «Jälle täiesti tavaline Instagrami pilt! Oh my god!» kurdab Zevakin. «Maksta 20 taala lihtsal selle eest, et vaadata põhimõtteliselt sama content'i mis sa Instagramis näed – scam!»



