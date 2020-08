UUS TÕUSEV TÄHT ⟩ Räppar Kriipsu-Uku: see on alles esimene raund

«Kriipsu-Uku on minu tunded, mõtted, ümbrus – lühemalt, mina ise, taaselustatuna sõnadesse tõlgendatud ja helipilti peidetud. Peamiselt on Kriipsu-Uku miski, mis aitab mul areneda edasi nii muusikas kui ka inimesena maailmaruumis,» seletab muusik. «Ma võtan seda kui väljendusviisi. Muusikat tehes tuleb see mul tihtipeale paremini välja.»

Äsja ilmunud lühialbumit kirjeldab Kriipsu-Uku kui lihtsuse ja kergemeelsuse alla sügavale peidetud tunnete kogumit, mille valmistamine võttis üüratult kaua aega ning esmasel kuulamisel võib tunduda, et produkti on liigagi vähe: «Lühidalt kokku võetuna räägib EP mu arengust, tahtmisest edasi liikuda ning selle kõigega samaaegselt märgib ära, et see on alles esimene raund.»



Autor soovitab nautida seda muusikat täiesti erinevates keskkondades ning seeläbi tunda igat tunnet, mis selles kõiges peitub. «Tuleks kuulata üksinda, mõtiskledes, et kuulda sügavale peidetud mõtteid ja ka peol, autoga sõites, sõpradega väljas olles või muul sotsiaalsel üritusel, et näha ja tunda seda kergemeelsemat poolt,» seletab ta.